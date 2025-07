Andrea Carnevale , ex calciatore del Napoli e dirigente dell’Udinese, ha parlato a Kiss Kiss Napoli durante Radio Goal. Le sue parole: “ Il Napoli sta facendo un ottimo mercato, sono tutti nomi da Champions. Se dovesse andare tutto in porto, Conte avrebbe delle grandi armi a disposizione in vista della prossima stagione.

Lucca non sarà una comparsa, è un giocatore titolarissimo in tutte le squadre di Serie A. Se Lucca dovesse arrivare sarà uno stimolo per il ragazzo per fare ancora meglio, dovrà conquistarsi il posto da titolare. Il Napoli sarà la squadra da battere e le cose che sta facendo sono stellari, vuole vincere sia in campo nazionale e giocarsi anche la Champions League. Devo fare i complimenti a De Laurentiis”.