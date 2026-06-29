Intervenuto a margine dell'apertura del calciomercato, l'AD della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato anche di Frattesi

Matteo Pifferi Redattore 29 giugno 2026 (modifica il 29 giugno 2026 | 19:50)

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Intervenuto a margine dell'apertura del calciomercato, l'AD della Juventus Giovanni Carnevali ha parlato anche di Frattesi: "Dopo tredici anni fa un effetto speciale rappresentare un'altra squadra, sto pensando solo alla Juve e sto cercando di pensare a come costruire una squadra forte. Su Vlahovic? Personalmente non ho mai avuto colloqui con lui, ho letto tante cose ma non c'è mai stato niente. Tutto può accadere, in questo momento non è il nostro primo pensiero"

Kolo Muani

"Lui è un pensiero importante, la società crede in lui, ci piace e ha piacere a venire da noi. C'è da parlare col PSG, capire le condizioni economiche. C'è stato qualche problema tra le due società l'anno scorso, si sta cercando di ricucire il rapporto"

Frattesi-Cambiaso è una suggestione?

"I rapporti sono ottimi con Marotta e con tanti altri dirigenti e questo ci ha permesso in questi anni di trovare forme di collaborazione interessanti per la società per cui opero. Non c'è mai stato nulla, ultimamente non ci siamo mai sentiti, abbiamo tante cose da fare, magari ci saranno da domani ma sicuramente non sono stati argomenti trattati fino ad oggi"