Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui Pablo Paz, ex calciatore argentino, ha parlato di suo figlio Nico ai microfoni di diretta.it: “La sua volontà era proprio quella di restare un altro anno al Como. È stata...

Fabio Alampi Redattore 28 giugno - 11:54

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Pablo Paz, ex calciatore argentino, ha parlato di suo figlio Nico ai microfoni di diretta.it: "La sua volontà era proprio quella di restare un altro anno al Como. È stata una scelta difficile perché il Real Madrid lo voleva fortemente, ma anche i Blancos hanno ritenuto che un'altra stagione in Italia, con la possibilità di giocare anche la Champions League, sarebbe stata la soluzione migliore per la sua crescita. Se verrà esercitata la clausola di recompra, potrà tornare a Madrid in futuro. Intanto lui è felice perché a Como si trova benissimo e si sente molto apprezzato".

Il Como è stata la scelta migliore per Nico?

"Sì, assolutamente. Per tutto: l'ambiente, il progetto societario, l'allenatore. Lui lì è felice e quando un giocatore si sente bene e valorizzato significa che è nel posto giusto. Credo sia stata davvero la scelta migliore per lui".

Nell'accordo con il Como è prevista una recompra da parte del Real Madrid?

"Sì, in linea di principio è prevista una clausola di recompra nel contratto. Restano ancora da definire e limare alcuni dettagli, come ad esempio il prezzo".

È stato Nico a chiedere espressamente di restare al Como?

"Sì, assolutamente. È felice, aveva tanta voglia di continuare questo percorso e si trova davvero molto bene con tutto l'ambiente".

Si trova bene anche a vivere in Italia?

"Sì, moltissimo. È stato accolto nel migliore dei modi e viene trattato con grande affetto sotto ogni punto di vista. Anche l'aspetto umano è molto importante e lo rende sereno".