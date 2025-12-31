Intervistato da Tuttosport, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Frattesi e anche di Muharemovic

Andrea Della Sala Redattore 31 dicembre 2026 (modifica il 31 dicembre 2026 | 09:02)

Intervistato da Tuttosport, l'ad del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato del futuro di Frattesi e anche di Muharemovic, difensore nel mirino dell'Inter:

Davide Frattesi e Giacomo Raspadori, due delle cessioni più ricche della storia del Sassuolo, potrebbero cambiare maglia già a gennaio.

«Frattesi e Raspadori sono due giocatori che amo, se fossi in un grande club li prenderei sempre. Frattesi è richiesto dalla Juve e può giocare in qualsiasi squadra, anche per le caratteristiche che ha. La Juve lo voleva quando è andato all’Inter, così come il Napoli. L’Inter è stata solo più determinata e ha fatto la differenza la volontà del ragazzo».

Si è chiesto il perché Frattesi non sia riuscito ad imporsi all’Inter?

«All’Inter ci sono tanti campioni, ma penso che Frattesi abbia sempre fatto bene. Se lui gioca, può emergere. Se viene qui al Sassuolo noi lo riprendiamo subito (ride, ndr)».

Del Sassuolo di oggi il nome del momento è Tarik Muharemovic. Ha un prezzo?

«Muharemovic non lo dobbiamo vendere per forza. Vogliamo valorizzarlo. Avevo già venduto Locatelli all’Arsenal, ma preferiva la Juventus e abbiamo scelto di accontentarlo rinunciando a qualche soldo in più. Per noi Tarik non ha un prezzo oggi, perché molto dipende da chi ce lo chiede. Ha un grande potenziale, è normale che se arriva un grande club lo ascoltiamo. Poi, però, dobbiamo trovare anche un sostituto».

Chi si è già mosso per lui?

«Qualche approccio lo abbiamo già avuto. Non con il Bournemouth, con l’Inter sì, ma non ci sono richieste ufficiali. Pure il Bologna l’altra sera mi ha chiesto di Muharemovic».

Una sua cessione può aiutare la Juve, per via del 50% che incasserebbere sulla rivendita del ragazzo.

«Penso al nostro di mercato, non certo agli incastri della Juve. Magari Muharemovic può interessare pure alla Juve stessa, chissà...».