Romano: “Inter su Muharemovic, la verità e l’intreccio con Frattesi-Juve”

Fabrizio Romano ha riportato gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa Frattesi-Juve e sull'incrocio con Muharemovic del Sassuolo

Matteo Pifferi Redattore 29 dicembre - 20:45

Intervenuto sul suo canale Youtube, Fabrizio Romano ha fatto il punto della situazione su Muharemovic in ottica Inter e su Frattesi-Juve:

"Muharemovic è un giocatore veramente interessante, complimenti al Sassuolo per averci creduto: è un giocatore di un potenziale molto chiaro ed ecco perché diverse squadre hanno iniziato ad interessarsi. Quello che mi risulta è che, ad oggi, il Sassuolo - poi il mercato ci insegna a non dare verdetti definitivi - è di non voler vendere Muharemovic nel mese di gennaio. Tutte le valutazioni che leggete su Muharemovic sono legate ad un trasferimento estivo, il Sassuolo non vuole venderlo.

L'interesse dell'Inter c'è, lo sta seguendo molto da vicino, è molto apprezzato, non da oggi, non da ieri, non dopo il gol col Bologna, lo segue da mesi. E' un giocatore che anche alla Juventus conoscono bene, diversi club sono attenti ma è un discorso per l'estate, il Sassuolo spinge per tenerlo. C'è anche l'estero, attenzione a diversi club inglesi: c'è il Bournemouth che sta seguendo Muharemovic perché Senesi andrà via, c'è interesse del Barcellona e anche della Juve. Se dovesse aprirsi una strada per gennaio per Muharemovic ve lo racconteremo ma mi risulta che il discorso Inter o Bournemouth siano per l'estate.

Mi chiedete se Muharemovic e il 50% della Juve può aiutare a sbloccare l'operazione Frattesi-Juve ma ad oggi non mi risulta ci sia un discorso così avanzato. Prima di parlare del 50% di Muharemovic bisognerà capire se la Juve troverà un accordo con l'Inter e con Frattesi o no. Ad oggi ci sono stati contatti esplorativi, l'Inter avrebbe gradito Thuram ma Thuram non è in vendita. Sono discorsi in fase embrionale. Seguiremo sviluppi ma il discorso Muharemovic è legato all'estate"