“Miglior allenatore di Serie A? Metto Gasperini e Conte, uno perché in una piazza come Roma dopo nove partite partire alla grande… Essere primo in classifica senza giocare un gran calcio e con un minimo di identità sua significa che lui ha già attecchito sui ragazzi. La piazza era un pochettino restia ad accettarlo all'inizio della stagione. Conte ragazzi sta avendo mille infortuni in una piazza come Napoli dove l'altro giorno ha giocato senza sei giocatori titolari. Non c'era Spinazzola, non c'era l'attaccante titolare Lukaku, non c'era neanche il sostituto che era Hojlund, non c'era Lobodtka, non c'era McTominay, non c'era il difensore centrale… Ok poi è stato anche fortunato sul rigore però la fortuna non arriva tanto per. Io penso che in questo momento quelli che stanno facendo la differenza oltre alle squadre sono i due allenatori Gasperini e Conte che hanno una marcia in più di tutte le altre. Ovviamente poi se vogliamo andare nello specifico c'è una squadra che è la più forte, l'Inter, però Napoli e Roma hanno l'allenatore più forte in questo momento qua. Io agli allenatori forti ho creduto fino a un certo punto però in questi anni qua mi sto ricredendo su tante situazioni. Io non posso pensare che alla Roma dopo nove partite qualcuno pensasse “Siamo primi in classifica”. Pensavi che il Napoli con mille difficoltà, anche due sconfitte, con tanti infortuni continuasse a viaggiare su questo ritmo. L'Inter è lì però a -3. È vero che Chivu sta facendo un lavoro eccezionale. Quello di De Bruyne poteva addirittura essere un problema e adesso è la fortuna. Chi l'ha detto è un coglione caro Antonio Conte, ti difendo io, però non hai bisogno. Chi ha detto che poteva essere un problema De Bruyne e adesso il problema se l'è tolto, chi lo ha detto è da strappare i capelli, i cartellini. Sono da prendere, da rinchiudere in qualche manicomio. Perché veramente è uno schifo. Uno dei tuttocampisti più forti degli ultimi 20 anni… È primo in classifica, qualcuno se lo scorda…”