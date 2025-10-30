Daniele Pradè, direttore sportivo della Fiorentina, ha commentato ai microfoni dei canali ufficiali del club viola la sconfitta per 3-0 contro l'Inter : "Abbiamo fatto un ottimo primo tempo, come l'avevamo preparata. Una partita tosta, contro una squadra fortissima, sbloccata da una prodezza balistica, un altro gol stupendo. Non era questa la partita che ci doveva far cambiare la rotta.

Adesso domenica per noi è vita o morte, lo devono capire bene i ragazzi, lo dobbiamo capire tutti quanti noi. Dobbiamo interpretare tutto in una maniera diversa da come l'avevamo preparata, metterci il coltello tra i denti e andare a combattere.

La partita contro il Lecce? La si prepara con grande attenzione e grande senso di responsabilità nei confronti di tutti, nei confronti del presidente, che veramente ci sta male, e nei confronti dei tifosi che non meritano certo quello che stiamo offrendo".