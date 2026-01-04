Dopo la sconfitta contro l'Inter, ai microfoni di Skysport ha parlato Castro. Queste le parole del calciatore rossoblù che nella sua intervista ha parlato anche di Lautaro Martinez: «Cosa è successo stasera? Penso che noi dobbiamo migliorare, fare più passaggi e più gioco. Loro sono forti e a San Siro vanno forte. In questo momento noi non stiamo andando alla grande come abbiamo abituato tutti, ma lavorando tutti insieme andiamo avanti».