FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale

fcinter1908 news interviste Castro: “Lautaro? Giocatore da cui imparare. Non solo davanti alla porta, ma anche…”

news

Castro: “Lautaro? Giocatore da cui imparare. Non solo davanti alla porta, ma anche…”

Castro: “Lautaro? Giocatore da cui imparare. Non solo davanti alla porta, ma anche…” - immagine 1
Il giocatore del Bologna ha parlato del capitano nerazzurro dopo la sconfitta della squadra rossoblù a San Siro
Eva A. Provenzano
Eva A. Provenzano Caporedattore 

Dopo la sconfitta contro l'Inter, ai microfoni di Skysport ha parlato Castro. Queste le parole del calciatore rossoblù che nella sua intervista ha parlato anche di Lautaro Martinez: «Cosa è successo stasera? Penso che noi dobbiamo migliorare, fare più passaggi e più gioco. Loro sono forti e a San Siro vanno forte. In questo momento noi non stiamo andando alla grande come abbiamo abituato tutti, ma lavorando tutti insieme andiamo avanti». 

Castro: “Lautaro? Giocatore da cui imparare. Non solo davanti alla porta, ma anche…”- immagine 2
Getty Images

-Spesso si parla di te come un futuro Lautaro, come guardi a lui: è un rivale o ti ispira? 

È un giocatore da cui imparare, fortissimo, non solo davanti alla porta ma anche per il lavoro che fa per la squadra, fa a spallate e pressa. Non so se sono come lui ma devo imparare e lui è un capocannoniere storico della Serie A e da lui posso imparare tantissimo. 

(Fonte: SS24)

Leggi anche
Italiano: “Prestazione non all’altezza. L’Inter ci ha sovrastato ma non...
Lautaro: “Piano gara riuscito alla grande, tre punti importanti. Contento per Thuram”

© RIPRODUZIONE RISERVATA