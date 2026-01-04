Dopo la sconfitta contro l'Inter, ai microfoni di Skysport ha parlato Castro. Queste le parole del calciatore rossoblù che nella sua intervista ha parlato anche di Lautaro Martinez: «Cosa è successo stasera? Penso che noi dobbiamo migliorare, fare più passaggi e più gioco. Loro sono forti e a San Siro vanno forte. In questo momento noi non stiamo andando alla grande come abbiamo abituato tutti, ma lavorando tutti insieme andiamo avanti».
Castro: “Lautaro? Giocatore da cui imparare. Non solo davanti alla porta, ma anche…”
Il giocatore del Bologna ha parlato del capitano nerazzurro dopo la sconfitta della squadra rossoblù a San Siro
-Spesso si parla di te come un futuro Lautaro, come guardi a lui: è un rivale o ti ispira?
È un giocatore da cui imparare, fortissimo, non solo davanti alla porta ma anche per il lavoro che fa per la squadra, fa a spallate e pressa. Non so se sono come lui ma devo imparare e lui è un capocannoniere storico della Serie A e da lui posso imparare tantissimo.
