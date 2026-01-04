FC Inter 1908
Lautaro: “Piano gara riuscito alla grande, tre punti importanti. Contento per Thuram”

Altra prova spettacolare di Lautaro Martinez, in gol anche stasera contro il Bologna. Ecco le parole del capitano nerazzurro a DAZN
Altra prova spettacolare di Lautaro Martinez, in gol anche stasera contro il Bologna. Ecco le parole del capitano nerazzurro a DAZN:

"Ho detto prima della gara: oggi avevamo preparato un piano riuscito alla grande. Siamo partiti bene, con tanta pressione e abbiamo messo in difficoltà il Bologna anche sulle seconde palle. Così sono arrivati i gol. Questi tre punti sono molto importanti. Il dito? Fa male, ma si fa una fasciatura e si va avanti. Conta aver vinto, vado a casa contento".

"Thuram? Sono contento per lui e per tutti i compagni che ogni giorno lavorano per portare l'Inter in alto".

