Altra prova spettacolare di Lautaro Martinez, in gol anche stasera contro il Bologna. Ecco le parole del capitano nerazzurro a DAZN
"Ho detto prima della gara: oggi avevamo preparato un piano riuscito alla grande. Siamo partiti bene, con tanta pressione e abbiamo messo in difficoltà il Bologna anche sulle seconde palle. Così sono arrivati i gol. Questi tre punti sono molto importanti. Il dito? Fa male, ma si fa una fasciatura e si va avanti. Conta aver vinto, vado a casa contento".
"Thuram? Sono contento per lui e per tutti i compagni che ogni giorno lavorano per portare l'Inter in alto".
(Fonte: DAZN)
