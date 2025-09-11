Intervenuto da Tuttosport, Benoit Cauet ha parlato dell'attesissimo derby d'Italia tra Juve-Inter a due giorni dalla gara

Gianni Pampinella Redattore 11 settembre 2025 (modifica il 11 settembre 2025 | 18:46)

Intervenuto da Tuttosport, Benoit Cauet ha parlato dell'attesissimo derby d'Italia tra Juve-Inter a due giorni dalla gara. "È e sarà sempre una sfida scudetto, una partita che tutti vogliono e devono vincere. Sono due squadre che lottano per il vertice, per essere protagoniste. La Juve, dopo anni di difficoltà, sta tornando. L’Inter è ancora lì, con un ciclo nuovo da lanciare. Il risultato non sarà determinante per il campionato, visto che è solo la terza giornata, ma darà delle indicazioni importanti su quel che potrebbe essere e su ciò su cui invece si dovrà lavorare".

Di Gregorio è un rimpianto per l’Inter? — «I nerazzurri hanno sempre lavorato molto bene con i giovani, la linea guida era molto chiara. Se vede oggi quello che sta facendo Di Gregorio puoi avere dei rimpianti, visto che sta mostrando tutto il suo valore. Ma spesso la società ha dovuto fare delle scelte dettate anche della parte economica, c’erano necessità economiche di cui tenere in conto».

Da un figlio d’arte, ad altri due: Khephren e Marcus Thuram. — «I ragazzi hanno la stessa determinazione del padre, vogliono essere protagonisti, dare tanto alla squadra e essere decisivi nel risultato. Khephren è tanto importante per la Juve, quanto Marcus per l’Inter. Ovviamente ricoprono dei ruoli diversi, ma si tratta di due calciatori decisivi per entrambe le squadre, sebbene chiaramente ognuno possieda le proprie caratteristiche».

Chiudiamo parlando dei suoi colleghi allenatori. — «Tudor ha finito bene il campionato dello scorso anno, conosce bene la storia bianconera, è stato giocatore e pure secondo allenatore della Juventus. È un tecnico tosto, propone un tipo di gioco da Juve. Ci sono poi i calciatori bianconeri e la squadra è molto forte. E mi faccia spendere una parola per Yildiz, tra non molto sarà tra i migliori del mondo. Nell’Inter non c’è più Inzaghi, ma Chivu: penso che la linea guida sia la stessa. I nerazzurri cercheranno un gioco diverso rispetto a quello proposto negli ultimi anni, serviranno delle alternative, ma potrà fare bene».

(Tuttosport)