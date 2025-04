Benoit Cauet, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco le sue parole sulla corsa scudetto: “Dopo un periodo difficile per il Napoli ora la squadra è tornata a vincere per poter lottare fino alla fine per lo scudetto. Questa è un’ottima notizia per il campionato italiano, mi auguro che il titolo si decida nell’ultimo quarto d’ora dell’ultima partita. Il calcio è bello se giocato così, i conti si devono fare alla fine.