Carlos Augusto, alla vigilia della sfida di Champions contro il Kairat Almaty ha parlato della gara di San Siro ai microfoni di Prime Video che trasmetterà in esclusiva la gara dell'Inter. «Sicuramente è una partita che tutti vogliono giocare, sono gare belle e loro sono alla prima volta in questa competizione, vogliono fare la storia. Per questo sarà difficile. Però dobbiamo essere concentrati su di noi, dalla Champions passa tutto il mondo».

-Opportunità da sfruttare?

Sì chiaro, se ho opportunità di giocare devo fare del mio meglio per aiutare la squadra, il mister: penso a giocare e poi a fare la grande prestazione.

-Obiettivo personale della stagione?

Ci sono degli obiettivi del club, vincere dopo la scorsa stagione. E poi è l'anno del Mondiale e per me è un obiettivo personale rappresentare il mio Paese ma per arrivarci devo essere concentrato sul lavoro con l'Inter giorno dopo giorno per fare grandi prestazione e poi arrivare in Nazionale

-Brucia ancora la finale di Champions, qualcosa a cui ancora si pensa e dà motivazione o forse frena?

Credo sia più la lezione, quello che abbiamo imparato da quelle sconfitte. Chiaro che non è bello ricordare, ma è iniziata una nuova stagione, abbiamo nuovi obiettivi e dobbiamo concentrarci su questa nuova stagione e imparare da quello che abbiamo sbagliato.

