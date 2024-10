«Non gioca le coppe. Allenando tutti i giorni i calciatori il Napoli ha un bel vantaggio, soprattutto se in panchina c'è un allenatore come Conte. Antonio ti entra nel cervello e ti ripete le cose fino alla nausea se la domenica non vede in campo quello che è stato provato in allenamento. Ma basta vedere l'effetto sul Napoli: ha perso solo prima e poi è stato un rullo compressore».