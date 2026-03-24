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fcinter1908 news interviste Cecere: “Diaby-Inter, ecco perchè l’affare non è andato in porto. Akinsanmiro…”

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Cecere: “Diaby-Inter, ecco perchè l’affare non è andato in porto. Akinsanmiro…”

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I nerazzurri hanno provato senza fortuna ad arrivare all'esterno offensivo francese. Nel frattempo, il nigeriano continua a far bene
Fabio Alampi Redattore 

L'agente di mercato Crescenzo Cecere, presente al "Palermo Football Meeting", ha parlato di alcuni calciatori legati in qualche modo all'Inter. Queste le sue parole, raccolte da tuttomercatoweb.com:

"Come me mai non è andata in porto la trattativa a gennaio tra Moussa Diaby e l'Inter? I club in Arabia Saudita sono molto ambiziosi, hanno immesso molto capitale nel calcio, portare un calciatore in Arabia per loro è molto dispendioso, nel caso di Diaby avevano pagato 70 milioni di euro. Non vogliono regalare i calciatori, nella loro testa e cultura hanno l'idea di fare trading, quindi alle condizioni che l'Inter voleva fare non hanno accettato. Molto semplice, una trattativa che uno ha provato a fare ma alla fine non si è concretizzata".

Cecere: “Diaby-Inter, ecco perchè l’affare non è andato in porto. Akinsanmiro…”- immagine 2
Getty Images

"Akinsanmiro? Un ragazzo giovane, che arriva da una delle migliore accademie nigeriane, fu visto al torneo di Viareggio, poi al compimento di 18 anni si è trasferito all'Inter iniziando il suo percorso. L'anno scorso ha giocato alla Sampdoria, adesso è al Pisa, una squadra oggi in difficoltà che sta lottando per salvarsi, ma il ragazzo è giovane, si sta dando da fare e si sta mettendo in mostra con le sue qualità".

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