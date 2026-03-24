"Come me mai non è andata in porto la trattativa a gennaio tra Moussa Diaby e l'Inter? I club in Arabia Saudita sono molto ambiziosi, hanno immesso molto capitale nel calcio, portare un calciatore in Arabia per loro è molto dispendioso, nel caso di Diaby avevano pagato 70 milioni di euro. Non vogliono regalare i calciatori, nella loro testa e cultura hanno l'idea di fare trading, quindi alle condizioni che l'Inter voleva fare non hanno accettato. Molto semplice, una trattativa che uno ha provato a fare ma alla fine non si è concretizzata".