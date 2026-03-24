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Lupo: “Campionato riaperto, ma non è mai stato chiuso. Fermo restando che l’Inter…”

Lupo: “Campionato riaperto, ma non è mai stato chiuso. Fermo restando che l’Inter…” - immagine 1
Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo della SPAL, ha parlato anche della lotta scudetto dopo gli ultimi risultati
Marco Macca
Marco Macca Redattore 

Intervistato da TMW, Fabio Lupo, ex direttore sportivo della SPAL, ha parlato anche della lotta scudetto dopo gli ultimi risultati in campionato. Ecco le sue dichiarazioni:

Lupo: “Campionato riaperto, ma non è mai stato chiuso. Fermo restando che l’Inter…”- immagine 2
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"Campionato riaperto? Sì, ma in realtà era sbagliato pensare che il campionato fosse chiuso. Finché non hai tagliato la linea del traguardo il campionato non è mai concluso. C'è una squadra che deve ancora vincere il campionato".

Lupo: “Campionato riaperto, ma non è mai stato chiuso. Fermo restando che l’Inter…”- immagine 3
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Quanto crede nella rimonta di Milan o Napoli?

—  

"Escludere a priori che ci possa essere un ribaltamento è sbagliato. Fermo restando che l'Inter rimane la favorita".

(Fonte: TMW)

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