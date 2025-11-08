Intervenuto ai microfoni di Laziopress.it, il doppio ex di Inter e Lazio parla della gara tra nerazzurri e biancocelesti

Gianni Pampinella Redattore 8 novembre 2025 (modifica il 8 novembre 2025 | 19:46)

Alla vigilia di Inter-Lazio, César Rodrigues ha parlato ai microfoni di Laziopress.it. L'ex giocatore parte dal momento che stanno attraversando i nerazzurri: "Purtroppo l'Inter non è brillante, concede troppo, ma ha un potenziale. Ha anche fatto un turnover importante, visto alcuni giocatori non al massimo della forma, però non è brillantissima e concede tanto e sbaglia delle cose semplici. Questo è dovuto al turnover e ai giocatori che non giocano tantissimo, però è sempre l'Inter. Il Kairat è una squadra che è venuta a fare la sua partita sperando e aspettando l'Inter. Ha creato delle situazioni importanti, non ha concretizzato e loro ci hanno creduto. Poi l'Inter non è mai stata dentro la partita, ha sempre il rischiato e concesso".

"Sarà per il turnover, poi anche con i cambi che ha fatto non è riuscito a essere incisiva, perciò l'Inter è altalenante. Sarà per i cambi, sarà per il turnover, sarà per tutte queste situazioni che si sono create, come il cambio di allenatore, moduli e cose varie. Però l'Inter oggi non è una squadra che può sperare di fare grandi cose, anche se ha delle capacità, ma dentro il campo non lo sta dimostrando perché i numeri parlano".

"Speriamo che torni ad essere l'Inter, che torni a esprimere un bel calcio, i potenziali ce li ha, però manca qualcosa ancora, io credo che Chivu ci stia lavorando e credo che i valori ci siano, ma penso anche che manchi qualche stimolo in più, a livello dei giocatori, di fare qualcosa in più. Li vedo un po' apatici. Sembra che manchi qualcosa, spero che possano cambiare presto questa impronta. Non è il massimo per arrivare ai risultati che l'Inter spera".

"Con la Lazio mi aspetto una partita aperta. L'Inter non può lasciare che gli altri vadano avanti, perché poi diventerebbe troppo difficile la strada, anche se siamo all'inizio del campionato. La Lazio diciamo che non ha niente da perdere. Con tutte le difficoltà, penso che andrà a giocarsela perché è giusto che sia così. La Lazio a momenti mi piace, poi sarò troppo critico, ma non entro in merito perché è una condizione talmente complessa e dare dei giudizi su certe situazioni è difficile. Penso che la Lazio per il percorso che sta facendo ce la possa fare, l'Inter deve farcela. Non essendo un momento brillantissimo per tutte e due squadre, credo che sarà una partita aperta".

(laziopress.it)