«Se c'è una squadra che vedo più avanti delle altre? Direi l'Inter ». Ne è sicuro Marco Tardelli , ex calciatore e allenatore, nel corso di un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Ecco le sue parole.

«Ha una squadra strutturata e il gruppo si è capito con l'allenatore. La scelta di Chivu è stato un mezzo rischio per l'Inter, ma secondo me la scommessa si rivelerà vincente. In fin dei conti è la stessa squadra di Inzaghi che Chivu ha saputo mantenere bene. E c'è di più...».