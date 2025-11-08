«Se c'è una squadra che vedo più avanti delle altre? Direi l'Inter». Ne è sicuro Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, nel corso di un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Ecco le sue parole.
Tardelli: “Inter la più avanti, Chivu rischio ma scommessa vincente. E vi dico di più”
Le parole di Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, nel corso di un'intervista ai microfoni de Il Mattino
Perché?
«Ha una squadra strutturata e il gruppo si è capito con l'allenatore. La scelta di Chivu è stato un mezzo rischio per l'Inter, ma secondo me la scommessa si rivelerà vincente. In fin dei conti è la stessa squadra di Inzaghi che Chivu ha saputo mantenere bene. E c'è di più...».
Prego...
«Nelle difficoltà non si è abbattuto ed è riuscito a fare cose importanti».
