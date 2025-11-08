FC Inter 1908
Tardelli: "Inter la più avanti, Chivu rischio ma scommessa vincente. E vi dico di più"

Tardelli: “Inter la più avanti, Chivu rischio ma scommessa vincente. E vi dico di più”

Le parole di Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, nel corso di un'intervista ai microfoni de Il Mattino
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

«Se c'è una squadra che vedo più avanti delle altre? Direi l'Inter». Ne è sicuro Marco Tardelli, ex calciatore e allenatore, nel corso di un'intervista ai microfoni de Il Mattino. Ecco le sue parole.

Perché?

«Ha una squadra strutturata e il gruppo si è capito con l'allenatore. La scelta di Chivu è stato un mezzo rischio per l'Inter, ma secondo me la scommessa si rivelerà vincente. In fin dei conti è la stessa squadra di Inzaghi che Chivu ha saputo mantenere bene. E c'è di più...».

Prego...

«Nelle difficoltà non si è abbattuto ed è riuscito a fare cose importanti».

