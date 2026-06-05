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fcinter1908 news interviste Cherubini: “Chivu? Andato in un grandissimo club con grandi dirigenti: lavoro straordinario”

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Cherubini: “Chivu? Andato in un grandissimo club con grandi dirigenti: lavoro straordinario”

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Il direttore sportivo del Parma Federico Cherubini ha parlato ai microfoni di FcInter1908 a margine del Festival della Serie A
Marco Astori
Marco Astori Redattore 

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Il direttore sportivo del Parma Federico Cherubini ha parlato ai microfoni di FcInter1908 a margine del Festival della Serie A: "Vedere un calcio diverso? In un percorso di crescita è legittimo crescere tutti, dalla società al gioco: c'è stata anche qualche critica eccessiva per una scelta di un allenatore giovanissimo che ha affrontato le difficoltà e le ha risolte raggiungendo l'obiettivo.

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Pellegrino è un giocatore del Parma: sappiamo degli interessamenti ma non abbiamo fretta di far nulla. Il mercato può porci davanti a delle scelte ma affronteremo tutto con serenità. Dovremo valutare sul mercato: non abbiamo carenze di evidenti, valuteremo anche le uscite. Non avevamo tanti giocatori in scadenza, sarà un percorso di consolidamento.

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Quando si diceva che Cuesta non valorizzava i giocatori, forse si sbagliava: tanti calciatori hanno attenzioni quindi ha fatto un buon lavoro sui singoli. Chivu? E' andato in una grandissima società con grandissimi dirigenti che lo hanno aiutato: ha fatto un lavoro straordinario, non era facile ma il poco che abbiamo visto a Parma lasciava ben sperare".

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