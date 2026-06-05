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Chivu: “Dumfries, Palestra, il mercato: dico tutto! Dopo Udinese e Juve temevo l’esonero ma…”
Lunga intervista concessa da Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ai microfoni de La Gazzetta dello Sport: ecco le sue dichiarazioni.
Chivu, allora è vero quello che dice il presidente Marotta: resterà all’Inter più lei di lui?
"Se non perdo tre partite di fila, forse... (ride, nda). Bastano quelle e c’è il rischio che me ne vada a casa prima. Scherzi a parte, questa è la realtà del calcio, io l’ho accettata da tempo: ho capito perché ai giocatori si fanno cinque anni di contratto e agli allenatori solo due... L’allenatore è quello che paga per primo in tutto. Che sia giusto o meno, le cose vanno così".
C’è stato un momento in questa prima stagione in cui ha pensato di pagare per tutti?
"Qualche pensiero mi era venuto, soprattutto dopo le sconfitte con Udinese e Juve... Lì per un attimo ho pensato che potesse saltare il banco, ma poi ho visto che la società non aveva la stessa mia percezione. Anzi, mi ha subito sostenuto. Io ho sentito solo sostegno e vicinanza".
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