L'Inter affronta il Bologna a Riad per provare a guadagnarsi la finale di Supercoppa Italiana. Ecco le parole di Chivu a Inter TV alla vigilia della partita:
Chivu a Inter TV: “Bologna squadra scomoda, dovremo sudare. Siamo gli intrusi che…”
L'Inter affronta il Bologna a Riad per provare a guadagnarsi la finale di Supercoppa Italiana. Ecco le parole di Chivu a Inter TV
"Fa più freddo che a Milano, speravamo meglio, non ho messo nemmeno una giacca in borsa. Siamo qua e affronteremo una squadra scomoda come il Bologna, che negli anni ha fatto vedere quanto sia difficile affrontarla e la sua identità, guidata da uno dei migliori allenatori d'Italia. Sappiamo che dovremo sudare per passare il turno".
"Abbiamo recuperato qualcuno e perso qualcun altro, quando si gioca sempre ogni giorno ce n'è una e noi ci adattiamo. Abbiamo giocatori in grado di sopperire alle assenze. Siamo gli intrusi che partecipano senza avere meriti, ma siamo qua e cercheremo di fare del nostro meglio".
(Fonte: Inter TV)
