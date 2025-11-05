Chivu a InterTV: “Potevamo fare meglio, mi prendo la vittoria. Serve mentalità giusta e…”

Una vittoria sudata, complessa, più difficile del previsto, ma l'Inter centra la 4 vittoria in 4 gare di Champions League portandosi in vetta alla classifica del maxi girone insieme a Bayern e Arsenal. Queste le parole di mister Chvu nel post partita di rilasciate ai microfoni di InterTV: "Conosco il gruppo con cui ho a che fare, ci prendiamo la vittoria anche se siamo consapevoli che potevamo e dovevamo far meglio, mi prendo io la responsabilità di non aver saputo motivare al meglio i ragazzi, abbiamo avuto il modo per sbloccarla prima e potevamo anche chiuderla e sono contento che fino in fondo hanno cercato di aggiungere qualcosa e che l'abbiamo portato a casa. Abbiamo l'obbligo di entrare in campo e vincere la prossima è contro la Lazio, serve mentalità giusta atteggiamento giusto per portare a casa le vittorie"