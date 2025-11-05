"Mi prendo la responsabilità, perché forse da allenatore non sono riuscito a tramettere le motivazioni e l'atteggiamento giusti. Sto pensando che questa è l'ennesima partita giocata ogni tre giorni, anche se non è un alibi, è un dato di fatto. Potevamo e dovevamo far meglio. Ma mi prendo fino in fondo la vittoria, viste le partite che affronteremo ora. Devo lavorare nel trovare le parole giuste che alzano il livello di attenzione e mi prendo la responsabilità nel dover fare qualcosa in più rispetto a quanto fatto oggi".

"Bisogna capire meglio i momenti, gli avversari ci mettevano in difficoltà e qualche giocata più semplice avremmo dovuto farla. Ci servono qualità e lucidità, a un certo punto siamo diventati anche frenetici. Il cambio di Lautaro? Era concordato. Era importante trascinare la squadra nel primo tempo, poi è riuscito a sbloccarsi dopo il fumo che si era creato intorno a lui. Poi abbiamo deciso di dargli un po' di riposo viste le tante partite giocate. Io soddisfatto? Non lo sono mai, ma ho a che fare con grandi campioni che hanno voglia di rimetterci la faccia per fare una grande stagione".