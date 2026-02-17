FC Inter 1908
news

Ai microfoni di Sky, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è tornato anche sulle polemiche dopo Inter-Juventus
Marco Macca
Redattore 

Ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro il Bodo Glimt in Champions League, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è tornato anche sulle polemiche dopo Inter-Juventus:

"Hanno parlato in troppi. Resto su quello che ho detto dopo la partita. Quello che ho visto per me è anche la realtà. Se poi la vogliamo rigirare come vogliamo, facciamo pure. Non ho tempo di guardare indietro, domani c'è un'altra partita che semplice non sarà. Campo sintetico e freddo? Non cerchiamo scuse o alibi. Siamo venuti in mattinata per allenarci con le condizioni simili a domani. Dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente. Questa è una squadra ambiziosa, che ha vinto contro City e Atletico, porta avanti il suo progetto con dignità. Il calcio norvegese sta crescendo, sono andati direttamente al Mondiale, il loro movimento è in evoluzione".

"Calhanoglu? Mi dicono che dovrebbe rientrare settimana prossima, normale un affaticamento dopo essere tornato dall'infortunio. Mi fido della competenza dei medici e di quello che mi dice il giocatore. Rotazioni? Vediamo come staremo domani, ogni giorno c'è una sorpresa. Penso a Frattesi che ha la febbre. Pensiamo solo alla partita di domani e non a Lecce".

(Fonte: Sky Sport)

