Ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della partita contro il Bodo Glimt in Champions League, Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, è tornato anche sulle polemiche dopo Inter-Juventus:
Chivu a Sky: “Hanno parlato in troppi. Bastoni? Confermo le mie parole. Non ho tempo di…”
"Hanno parlato in troppi. Resto su quello che ho detto dopo la partita. Quello che ho visto per me è anche la realtà. Se poi la vogliamo rigirare come vogliamo, facciamo pure. Non ho tempo di guardare indietro, domani c'è un'altra partita che semplice non sarà. Campo sintetico e freddo? Non cerchiamo scuse o alibi. Siamo venuti in mattinata per allenarci con le condizioni simili a domani. Dobbiamo essere pronti fisicamente e mentalmente. Questa è una squadra ambiziosa, che ha vinto contro City e Atletico, porta avanti il suo progetto con dignità. Il calcio norvegese sta crescendo, sono andati direttamente al Mondiale, il loro movimento è in evoluzione".
"Calhanoglu? Mi dicono che dovrebbe rientrare settimana prossima, normale un affaticamento dopo essere tornato dall'infortunio. Mi fido della competenza dei medici e di quello che mi dice il giocatore. Rotazioni? Vediamo come staremo domani, ogni giorno c'è una sorpresa. Penso a Frattesi che ha la febbre. Pensiamo solo alla partita di domani e non a Lecce".
