Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha commentato ai microfoni di Sky Sport la sconfitta rimediata contro il Bodo/Glimt nell'andata dei playoff di Champions League: "Sapevamo come sarebbe stata, sapevamo che non sarebbe stato facile, il primo tempo è stato la testimonianza. Adattarsi a condizioni del genere non è stato semplice. Abbiamo provato con più soluzioni, abbiamo cercato di creare qualcosina, poi abbiamo subito gol, siamo riusciti a tornare in partita. Nel secondo tempo abbiamo iniziato bene, avendo quella doppia occasione, poi siamo rimasti un po' sorpresi nella gestione della palla, non dovevamo perderla in quelle transizioni dove loro sono veramente molto bravi, hanno intensità e qualità. In qualche situazione potevamo ottenere qualcosa in più. Dovremo essere bravi a scordarci di questa partita perchè tra tre giorni ne avremo un'altra in campionato, poi avremo tempo per pensare alla gara di ritorno. Tutto è ancora aperto".