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fcinter1908 news interviste Chivu: “Bastoni resta? Normale girino voci è uno dei centrali più forti al mondo, ma…”

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Chivu: “Bastoni resta? Normale girino voci è uno dei centrali più forti al mondo, ma…”

Chivu: “Bastoni resta? Normale girino voci è uno dei centrali più forti al mondo, ma…” - immagine 1
Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha fatto chiarezza anche sul futuro di Bastoni
Andrea Della Sala Redattore 

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Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha fatto chiarezza anche sul futuro di Bastoni:

Chivu: “Bastoni resta? Normale girino voci è uno dei centrali più forti al mondo, ma…”- immagine 2
Getty Images

A questo proposito, Bastoni è il migliore acquisto della prossima stagione?

«Bastoni è un nostro campione. È normale che girino storie di mercato attorno a lui perché per me è uno dei più forti centrali del mondo. So che uomo è Alessandro, ma so soprattutto cosa ha dato, cosa dà e cosa darà nel futuro per noi...».

 

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