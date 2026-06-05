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fcinter1908 news interviste Chivu: “Bastoni resta? Normale girino voci è uno dei centrali più forti al mondo, ma…”
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Chivu: “Bastoni resta? Normale girino voci è uno dei centrali più forti al mondo, ma…”
Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha fatto chiarezza anche sul futuro di Bastoni
Durante l'intervista concessa a La Gazzetta dello Sport, il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha fatto chiarezza anche sul futuro di Bastoni:
A questo proposito, Bastoni è il migliore acquisto della prossima stagione?
«Bastoni è un nostro campione. È normale che girino storie di mercato attorno a lui perché per me è uno dei più forti centrali del mondo. So che uomo è Alessandro, ma so soprattutto cosa ha dato, cosa dà e cosa darà nel futuro per noi...».
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