Chivu a InterTV: “Non guardo al passato ma al futuro. Abbiamo quello che meritiamo”

Al Signal Iduna Park, gialloneri e nerazzurri si giocano tutto: i ragazzi di Chivu interrompono il filone negativo in Champions League con una vittoria di prestigio che apre qualche recriminazione per i punti persi con Atletico e Liverpool. Questo il commento di mister Chivu nel post partita di rilasciato ai microfoni di InterTV: "Siamo contento perchè chiudiamo questa fase di otto partite con una vittoria che da fiducia e autostima per il nsotro percorso per quello che stiamo cercando di fare, una gara importante contro una squadra importante, guardo con fiducia in avanti. Abbiamo quello che ci meritiamo e guardare con fiducia al futuro. Sono contento per la prestazione di LH e Sommer per quella parata sullo 0 a 0 sono contento della loro professionalità e non sono sorpreso, sono contento per Andy che ha sempre lavorato e non ha mai saltato allenamenti, ha cercato il suo status con umilità e vedere la felicità nei suoi occhi mi rende molto felice. Siamo abituati a giocare ogni tre giorno da un po' abbiamo un gruppo che si mette a disposizione sono tutti pronti per giocare, sono felice perchè tutti hanno dato un contributo importante al percorso di questa stagione"