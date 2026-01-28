Antonio Conte, tecnico del Napoli, intervistato da Prime Video dopo l'eliminazione dalla Champions League, ha commentato così la disfatta

Marco Astori Redattore 28 gennaio - 23:52

Antonio Conte, tecnico del Napoli, intervistato da Prime Video dopo l'eliminazione dalla Champions League, ha commentato così la disfatta azzurra: "Se è un disastro? I disastri sono altri, stiamo parlando di sport: poi ognuno di noi cerca di fare il meglio.

In questo disastro calcistico ci sta il fatto di aver vinto uno scudetto e una Supercoppa: bisogna andarci piano con le parole e fare attente valutazioni vedendo che cammino abbiamo fatto e che difficoltà abbiamo trovato. Energia io ne ho, dobbiamo giocare dopo due giorni e mezzo.

Anche lì fai fatica a capire chi fa i calendari che continua a mettere tre partite in sette giorni: sono i fenomeni che mi piacerebbe capire chi sono. C'è una settimana di recupero, abbiamo giocato stasera alle 21, domenica e ci tocca giocare ancora alle 18 sabato: poi parlano di infortuni e di tante cose ma se ne fottono altamente".