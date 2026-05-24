Chivu: “Complimenti a tutti, anche a Cocchi e Topalovic. Nel settore giovanile…”

Cristian Chivu ha voluto fare i complimenti alla squadra per la reazione in una partita che aveva poco significato in termini di classifica

Matteo Pifferi Redattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 16:11)

Scegli FcInter1908 come tuo sito preferito su Google: clicca qui

L'Inter ha chiuso il campionato con il pirotecnico 3-3 contro il Bologna. Dopo il vantaggio di Dimarco su punizione, i nerazzurri si sono ritrovati sotto 3-1 per via dei gol di Bernardeschi, Pobega e per l'autogol di Zielinski ma Diouf, assist per Pio Esposito e poi gol nel finale, ha portato il risultato sul definitivo 3-3.

Intervistato da Radio RAI al termine della partita, Cristian Chivu ha voluto fare i complimenti alla squadra per la reazione in una partita che aveva poco significato in termini di classifica:

"Quando stacchi la spina è difficile riattaccarla. Ma il merito è loro perché ci hanno creduto fino in fondo tirando fuori un po' d'orgoglio. I giovani innesti che sono entrati hanno dato il loro contributo, sono felice per Cocchi, Topalovic, per Diouf, per Pio ma sono felice per tutti, hanno cercato di essere la miglior versione che avevano.

L'inserimento dei giovani col Bologna può essere in funzione del prossimo campionato?

"Nessuno ha detto niente dei giocatori a fine contratto, bisogna ancora parlare e vedere quello che sarà il loro futuro. Sappiamo del lavoro del settore giovanile, della qualità che c'è e del lavoro dell'Under 23 con Stefano Vecchi e della Primavera con Carbone. Sappiamo di avere giovani in grado di far vedere le loro qualità, ma bisogna avere pazienza perché il salto non è così semplice".

Ora tempo di vacanza?

"Non vediamo l'ora".