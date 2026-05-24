Il difensore della Juve ha parlato ospite di un podcast di ESPN Brasile e si è soffermato sul calcio italiano

Eva A. Provenzano Caporedattore 24 maggio 2026 (modifica il 24 maggio 2026 | 03:02)

Gleison Bremer, difensore della Juve, ha parlato in un'intervista rilasciata a ESPN Brasile e si è soffermato in particolar modo sulla scuola del calcio italiano. «L'Italia è sempre stata un punto di riferimento tattico nel calcio, soprattutto per i difensori», ha spiegato.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

«Basta guardare la storia della Nazionale e i grandi difensori che vi sono cresciuti. Certo, l'Italia ha perso un po' di smalto negli ultimi anni e ha mancato la qualificazione agli ultimi Mondiali, ma per un difensore è un posto importantissimo per crescere. Si impara molto giocando lì. Ho giocato con Leonardo Bonucci verso la fine della sua carriera. Faceva parte di una delle difese più forti della storia recente del calcio italiano, insieme a Giorgio Chiellini, Andrea Barzagli e Gianluigi Buffon. Ci scambiavamo sempre messaggi e anche lui mi ha aiutato molto», ha sottolineato.

«Quando sono arrivato in Italia, ho capito che la visione del difensore era molto diversa da quella che avevo in Brasile. Lì, l'aspetto tecnico è spesso più apprezzato, la costruzione del gioco da dietro, i tunnel, i gol. Qui ho capito veramente cosa significa difendere. È stata una scuola importantissima per me, sia al Torino che alla Juventus», ha aggiunto ancora.

«Ho lavorato con Walter Mazzarri [al Torino], che mi ha insegnato molto. Parlava molto del posizionamento del corpo, della marcatura in area, dell'attenzione all'attaccante alle tue spalle. Piccoli dettagli che fanno tutta la differenza per un difensore. Sono arrivato molto giovane, a 20, 21 anni, ed è stato durante quel periodo che ho iniziato a sviluppare la resilienza necessaria per diventare il difensore che sono oggi», ha ricordato.

(Fonte: podcast Futebol no Mundo di “ESPN - trivela.com)