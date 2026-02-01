"Porto via la vittoria, la maturità nel capire momenti e trovare modalità per vincere. Dal punto di vista del dominio per quello che ci hanno concesso siamo stati in gara, un po’ lenti nella manovra, mancava qualche energia. Ma l’abbiamo sbloccata, siamo andati in doppio vantaggio, poi un calo e un rilassamento nel secondo ci sta per risultato ed energie. Era importante vincere e portarla a casa, sono contento di averla portata a casa.