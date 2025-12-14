Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni

Marco Astori Redattore 14 dicembre - 20:50

Il tecnico dell'Inter Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria contro il Genoa. Ecco le sue dichiarazioni: "A me piace parlare della partita e di quello che abbiamo fatto: qua non è mai semplice per il momento che stanno vivendo con De Rossi e per l'intensità che mettono. Mi prendo il carattere nei momenti di difficoltà e i tre punti.

Il cambio di Mkhitaryan e Thuram? Li faccio in base all'energia che abbiamo. Bonny l'avevo scelto sul 2-0 poi ho scelto Marcus per un po' di lotta, velocità e struttura: ci fosse stato bisogno di difendere su palla inattiva, ci dava qualcosa in più. Abbiamo scelto di togliere Zielinski per i palloni lunghi e abbiamo messo centrale De Vrij e mediano Akanji: loro con la palla lunga potevano metterci in difficoltà avendo due mediani non di struttura. Bisseck e Akanji li ho invertiti per l'ammonizione, a destra sviluppavano meno mentre al centro avevano una punta in mezzo e l'altra era più defilata a sinistra. Ho scelto di lasciare Akanji a non duellare con loro.

Ribadire che dicevano fossimo finiti? E' un nostro modo di vedere le cose e accettare cosa si dice, poi noi siamo consapevoli di quello che stiamo facendo. Sono parole che usiamo spesso tra di noi, sappiamo quanto il gruppo ci tiene e quanto è importante essere sempre lì nonostante quello che si dice. Sappiamo quanto l'Inter è "amata" in giro per l'Italia: noi portiamo avanti quello che è il nostro dovere, cerchiamo di migliorare e fare una buona stagione. Combattiamo contro tutte le negatività ed etichette, si va avanti con consapevolezza e lavoro. Verrà fuori e viene sempre fuori per mentalità e carattere per questo gruppo ha da un paio d'anni. Inter la più forte? Cinque mesi fa dovevamo finire ottavi perché eravamo finiti, lavoriamo per combattere il nostro dovere. Bisogna mantenere coerenza in tutto, noi siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare e come farlo. Ci aspetta una partita importante a Riad, non guardiamo altro. Io sorrido sempre perché la vita è sempre bella".