"Io partirei dalla prestazione su un campo ostico come questo e contro un Genoa in un buon momento. Sapevamo che non sarebbe stato facile contro una squadra in salute e che dovevamo fare meglio dal punto di vista qualitativo e del carattere e alla fine abbiamo avuto ragione, perché abbiamo fornito una buona prestazione. Nel momento in cui loro non avevo energie abbiamo subito un gol e su questo campo poi diventa difficile. Potevamo fare il 3-1, dovevamo rimboccarci le maniche e alla fine abbiamo colto una vittoria importante".

"I giocatori si sono subito calati nella partita. Un allenatore è bravo quando le cose vanno bene, quando non vanno bene vieni criticato. Ma anche i subentrati hanno dato prova di carattere, maturità e qualità. Lautaro? Ha preso tanti palloni tra le linee ma ha anche riempito l'area e ha fatto gol. Esposito? Si poteva far meglio nell'attacco della profondità, ma ci prendiamo tutto il buono che questi ragazzi fanno, perché hanno voglia e fanno le cose giuste per la squadra. Oggi il gioco era meno fluido a sinistra perché i loro attaccanti prendevano Bastoni, pertanto si è sviluppato meglio a destra. Dobbiamo avere più alternative nell'attaccare, abbiamo subito capito le mosse del Genoa e ci siamo calati nel piano tattico della partita".