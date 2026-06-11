Intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, Cristian Chivu è tornato sui derby persi in campionato. Alla domanda se ha 'rosicato', il tecnico dell'Inter ha risposto così: "Ho rosicato zero. Per me è una partita di calcio persa, la cosa più importante è come reagisco e cosa faccio alla prossima, anche perché non ti permetti di andare a rosicare per una partita persa, non hai tempo perché devi preparare la prossima".
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fcinter1908 news interviste Chivu: “Derby persi? Ho rosicato zero. La cosa più importante è un’altra. Non vado a fare…”
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Chivu: “Derby persi? Ho rosicato zero. La cosa più importante è un’altra. Non vado a fare…”
Intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, il tecnico nerazzuro è tornato sui derby persi in campionato
"Lo so che sono arrabbiati e incazzati, ma lo sono anch'io, però non vado a fare vedere e fare il figo di turno. Abbiamo perso una partita, basta, si volta pagina e si riparte da zero. Funziona anche quando vinci, bisogna che le cose vadano così".
(Corriere dello Sport)
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