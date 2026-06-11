Intervistato da Ivan Zazzaroni per il Corriere dello Sport, Cristian Chivu è tornato sui derby persi in campionato. Alla domanda se ha 'rosicato', il tecnico dell'Inter ha risposto così: "Ho rosicato zero. Per me è una partita di calcio persa, la cosa più importante è come reagisco e cosa faccio alla prossima, anche perché non ti permetti di andare a rosicare per una partita persa, non hai tempo perché devi preparare la prossima".