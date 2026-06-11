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ARGENTINA

Intervistato da La Nacion, il vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ha parlato del Mondiale che sta per iniziare e di Lautaro Martinez:

Riesci a fare la formazione per l'esordio contro l'Algeria? Immaginando che tutti siano disponibili.

Proviamoci. Dibu in porta, naturalmente; Molina, Cuti Romero, Otamendi e Tagliafico in difesa; De Paul, Mac Allister, Enzo... fin qui ci siamo... Leo, Julián e... manca Di María. Mi vengono in mente tre alternative: Thiago Almada, Nico Paz e Nico González. Hanno caratteristiche diverse, ma ciascuno potrebbe sostituire Fideo a modo suo. Se tutti stanno bene, credo che questa possa essere la formazione che inizierà il Mondiale. Non penso che ci sbaglieremmo di molto.

Che stranezza: a eccezione di Di María, dalla finale di un Mondiale all'esordio di quello successivo sarebbe praticamente la stessa squadra...

E questo parla bene del progetto, perché Lionel è riuscito a mantenere la competività di molti giocatori, inserendo allo stesso tempo elementi di rinnovamento. C'è ancora una base molto solida.