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Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport alla vigilia della sfida di Champions League contro lo Shakhtar Donetsk: "Tutte le partite in Champions sono difficili, affrontiamo avversari preparati ed evoluti che sanno giocare: vengono a San Siro e vogliono essere protagonisti, non hanno niente da perdere. In Champions le partite non sono mai semplici: bisogna avere voglia e determinazione giuste, vogliamo averle a partire da domani sera.

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Dopo il Brugge parlavo di me stesso, parlavo del modo di approcciarmi ai ragazzi, spiegare meglio: non mi riferivo ad altro. Mi prendo sempre le resonsabilità di quello che non faccio e di quello che potrei migliorare. Sono molto preoccupato nel trovare la chiave giusta e le cose funzionali alla nostra identità. Mi riferivo a quello.

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Una vittoria brutta domani? Io voglio che i miei siano consapevoli dell'importanza delle partite: non bisogna perdere di vista il gioco calcio. Io voglio che i miei si divertano nelle difficoltà e nelle avversità. Queste cose ti danno più possibilità di portare a casa il desiderio di vincere".