Dopo la sconfitta con l'Arsenal arriva il commento dell'allenatore nerazzurro ai microfoni di Skysport

Eva A. Provenzano Caporedattore 20 gennaio 2026 (modifica il 20 gennaio 2026 | 23:38)

Alla fine della partita contro l'Arsenal, persa tre a uno, ai microfoni di Skysport ha parlato Cristian Chivu. L'allenatore nerazzurro ha analizzato la prestazione dei suoi ragazzi: «L'Inter ci ha provato ma sono stati più forti? Sono stati più forti per intensità, tecnica in velocità, occupazione del campo, per come hanno attaccato le linee. Arrivano forte, a duello e a contrasto. Abbiamo fatto un buon primo tempo e sull'uno a uno potevamo segnare, non è detto che avremmo vinto ma cambiano gli episodi l'andamento di una partita. Nel secondo tempo hanno alzato il livello di attenzione ed umiltà e abbiamo fatto fatica a creare, hanno struttura e fisicità e hanno anche i cambi giusti per metterti in difficoltà».

-Che ragionamenti si possono fare sulla classifica: qual è ora l'obiettivo?

Dobbiamo aspettare domani la classifica e vedere se basta una vittoria o no e siamo pronti ad accettare anche i play-off. C'è rammmarico per le partite con Liverpool e Atletico con più maturità potevamo portare a casa qualcosa. siamo cresciuti di mentalità, un mese dopo se le avessimo affrontate poteva essere il risultato diverso. Ma è una mia supposizione. La squadra va avanti nonosyante le difficoltò . Gioca a viso aperto anche quando è in difficoltà nell'uno contro uno come questa sera. Mi prendo il coraggio e un po' la nostra crescita.

-Luis Henrique meno pericoloso, hai pensato a qualcuno che potesse alzare l'uomo?

Abbiamo messo Andy alla fine. Avevo pensato anche a mettermi in 4-3-3 ma mancava la forza. Con Gabriel dentro messo da loro quando si faticava con Pio. Ci è mancato dalla parte destro un po' di individualità e cross ma senza togliere nulla a Luis Henrique che ha fatto una buona gara. I ragazzi sono stati sul pezzo dall'inizio alla fine sull'impegno.

-Colpito che l'Arsenal sia andata in campo con i rimpiazzi e poi ha finito con i titolari e ha attaccato con decisione dall'inizio: vi ha sorpreso?

Quando ti accerchiano hanno qualità. intensitò, hanno attacco alla linea e all'area, hanno qualità tecnica in velocità e mi ha impresionato rispetto ad altre squiadre. Specie in area, la giocata è sempre giusta e il controllo è sempre giusto. Hanno qualità dalla loro parte destra con Saka che ti mette in difficoltà e crea problemi in area. Quando abbiamo vinto i contrasti siamo riusciti a ripartire, quando siamo andati a vincere i duelli abbiamo creato e siamo arrivati con facilità in area. Ma è merito della qualità collettiva, divento banale se dico a quello che hanno speso. Ma la Premier per ointensità è top e non siamo abituati in Italia a questi tipi di partite. Io cerco di trasmettere qualcosa in più sulle giocate e su quello che si deve mettere in campo ma non è semplice. Pensiamo alla nostra crescita graduale e manteniamo la convizione che stiamo facendo cose giuste.

(Fonte: SS24)