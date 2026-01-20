Luis Henrique a InterTV: “Fatto una buona gara, loro sono molto forti. Ci è mancato…”

Gara ad altissima tensione quella di questa sera allo stadio Meazza. Alla Scala del Calcio arriva l'Arsenal imbattuto in Europa e in vetta alla classifica di Premier League con la voglia di continuare nel suo percorso europeo. L'Inter ci prova fino all'ultimo ma alla fine deve cedere ai Gunners che passano al Meazza per 3 a 1. Un risultato che compromette l'accesso diretto agli ottavi di finale. Il commento di Luis Henrique nel post partita di rilasciato ai microfoni di InterTV: "Abbiamo fatto una buona partita ma loro sono forti penso ci sia mancato mettere il nostro ritmo di gioco per creare occasioni. Sono più a mio agio sto giocando e aspetto di migliorare gara dopo gara. Sto bene mentalmente e fisicamente più gioco meglio è per me importante è giocare che sia fare i play off o entrare nelle prime otto"