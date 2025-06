«La freschezza, la brillantezza, ci è mancato un approccio non buono alla partita. Non di una squadra che voleva mettere tutto in campo. Abbiamo patito la loro intensità e la loro pressione, ci siamo un po' troppo mostrati presuntuosi, potevamo fare le cose più semplici, attaccare profondità e linee. Le energie erano quelle che si sono viste in partita. Abbiamo provato a ribaltare risultato e partita, sfortunati prendendo anche un palo interno. Abbiamo avuto una situazione nitida con de Vrij e con tre tiri in porta subiti abbiamo incassato due gol». Questa l'analisi dell'allenatore dell'Inter, Cristian Chivu, ai microfoni di Mediaset, alla fine della partita contro il Fluminense persa due a zero e che ha portato all'eliminazione del club nerazzurro dal Mondiale per Club.