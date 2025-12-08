Cristian Chivu parla anche a Inter TV alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool. Ecco le dichiarazioni dell’allenatore nerazzurro:
"Io non mi fido del momento complicato, hanno giocatori in grado di superare qualsiasi momento e una rosa in grado di essere all'altezza di questa competizione. Poi parliamo del Liverpool che è una delle squadre più titolate e importanti del calcio mondiale, quindi sappiamo che non sarà facile. Sappiamo delle difficoltà che questa competizione ci dà quando affrontiamo squadre come questa".
Gli Expected Goals dicono che Inter e Liverpool sono molto produttive in fase offensiva, come si limita la loro capacità di creare occasioni?
"Gli expected goals vanno trasformati in gol, questo credo sia la chiave di quello che si cerca di creare in una partita".
