"Io non mi fido del momento complicato, hanno giocatori in grado di superare qualsiasi momento e una rosa in grado di essere all'altezza di questa competizione. Poi parliamo del Liverpool che è una delle squadre più titolate e importanti del calcio mondiale, quindi sappiamo che non sarà facile. Sappiamo delle difficoltà che questa competizione ci dà quando affrontiamo squadre come questa".