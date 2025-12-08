Le parole del tecnico nerazzurro a Skysport alla vigilia della gara di Champions League contro il Liverpool

Eva A. Provenzano Caporedattore 8 dicembre 2025 (modifica il 8 dicembre 2025 | 14:35)

Il Liverpool è la prossima rivale dell'Inter in Champions League. La squadra nerazzurra deve rialzarsi nel suo percorso in Coppa dopo la sola, unica, sconfitta rimediata contro l'Atletico Madrid all'ultimo minuto.

Queste le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della sfida:

-Inter-Liverpool, scontro da nobiltà europea: che emozioni trasmette questa sfida?

Il Liverpool è il Liverpool, tra le più titolate della stagione, hanno grandi ambizioni in tutte le competizioni. Sono momenti normali di una stagione, ma rappresentano un grande valore, hanno giocatori che sono in grado di capire i momenti e farsi trovare pronti quando arrivano le partite che contano e domani conta.

-Hai seguito la vicenda Salah, come la vedi dall'esterno?

Non parlo mai dei problemi di altre squadre, abbiamo anche noi problemi e domande su cui dobbiamo rispondere ogni settimana. Lui è un giocatore di livello mondiale, noto, ma sono problemi che riguardano loro e non noi.

-Lo stato di forma?

Si dà dalla partita che devi affrontare e non è l'ultima che hai fatto ma la prossima gara che determina se sei in forma o no. Veniamo da un momento buono, abbiamo fiducia, stiamo cercando di alzare il livello perché siamo già a dicembre e stiamo lavorando per questo.

-È un test, manca una vittoria contro una grandissima squadra...

Più che di certificati abbiamo bisogno di punti, di continuità e di cose che ci permettono di essere competitivi quando arriveremo al dunque.

-Akanji come sta?

Non lo so come sta, vedremo domani, oggi non stava bene e lo abbiamo mandato a casa.

-Chi gioca a destra?

Chivu (ride.ndr) .

(Fonte: SS24)