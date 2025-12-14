ELKANN - "Sono state parole forti e importanti, per chi lo sconosce e lo vive continuamente non sono sorprendenti. Quando si pensa alla Juventus e alla famiglia Agnelli, sono una cosa unica: è stato così nel passato, è così nel presente e sarà così nel futuro. C'è solo da pensare di costruire una Juve vincente. Lo scudetto sono 5 anni non lo vinciamo, la ciò non toglie fiducia per il futuro. La proprietà e la Juventus sono una cosa indissolubile".