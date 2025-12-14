fcinter1908 news interviste Chiellini: “Frattesi? Non parlo per rispetto dell’Inter. Ma su Thuram posso dire una cosa certa”

news

Chiellini: “Frattesi? Non parlo per rispetto dell’Inter. Ma su Thuram posso dire una cosa certa”

Chiellini: “Frattesi? Non parlo per rispetto dell’Inter. Ma su Thuram posso dire una cosa certa” - immagine 1
Intervistato da Dazn, il dirigente della Juve ha parlato anche del possibile scambio con l'Inter tra Frattesi e Thuram
Andrea Della Sala Redattore 

Intervistato da Dazn, il dirigente della Juve Giorgio Chiellini ha parlato anche del possibile scambio con l'Inter tra Frattesi e Thuram

FRATTESI-THURAM - "Di Frattesi non parlo, penso sia una mancanza di rispetto verso l'Inter. Una cosa è certa: Thuram è e resterà un giocatore della Juventus. Non vogliamo privarci di lui, anzi con lui vogliamo costruire il futuro".

LEGGI ANCHE

Chiellini: “Frattesi? Non parlo per rispetto dell’Inter. Ma su Thuram posso dire una cosa certa”- immagine 2
Getty Images

ELKANN - "Sono state parole forti e importanti, per chi lo sconosce e lo vive continuamente non sono sorprendenti. Quando si pensa alla Juventus e alla famiglia Agnelli, sono una cosa unica: è stato così nel passato, è così nel presente e sarà così nel futuro. C'è solo da pensare di costruire una Juve vincente. Lo scudetto sono 5 anni non lo vinciamo, la ciò non toglie fiducia per il futuro. La proprietà e la Juventus sono una cosa indissolubile".

YILDIZ - "Kenan è importante e ha un contratto lungo. Per il momento non ci sono urgenza, ma siamo tutti consci di adeguare poi il contratto al suo status".

Leggi anche
De Rossi: “Inter forte, ma orgoglioso dell’atteggiamento dei miei. Fa ridere dirlo,...
Zielinski a InterTV: “Tutti ci sentiamo importanti, siamo una grande squadra”

© RIPRODUZIONE RISERVATA