Anche in zona mista, Carlos Augusto ha parlato così della vittoria dell'Inter per 2-1 contro il Kairat in Champions League:
Carlos Augusto: “Gol? Prima viene l’Inter, poi io. Le partite vanno approcciate meglio, Lautaro è…”
“Non è che abbiamo sottovalutato il Kairat, tutti pensano che gare così vadano vinte 5-0… Dobbiamo approcciare meglio le partite, ci hanno creato un po’ di difficoltà ma siamo riusciti a vincere che è quello che conta. Lavoro sempre per aiutare la squadra, se segno o faccio assist è un bonus, conta solo aiutare la squadra a vincere. Prima viene l’Inter e poi vengo io.
Lautaro più tranquillo dopo il gol? Gli attaccanti vivono per il gol, se poi non segnano una partita sappiamo come sono. Ha una grande testa, è un grande capitano e oggi ha segnato.
Abbiamo grandi confronti ora in Champions ma credo nelle qualità dei miei compagni. Possiamo farcela, sono grandi confronti.
Ci sono grandi partite, gare importanti, siamo pronti per affrontarle nel miglior modo possibile. Dobbiamo alzare la concentrazione, solo così possiamo fare grandi prestazioni.
La sfida contro la Lazio? È costata un po’ l’anno scorso, loro sono una grande squadra, i dettagli fanno la differenza ma io credo nei miei compagni.
Noi stiamo concentrati sul nostro percorso, se riusciamo a vincerla ed essere primi meglio, la vittoria è una conseguenza delle grandi prestazioni”.
