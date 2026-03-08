FC Inter 1908
Chivu: “C’è da migliorare e alzare il livello. Gli attaccanti sono mancati. Mano di Ricci…”

Le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro rilasciate ai microfoni di Dazn al termine del derby
Gianni Pampinella
Al termine di Milan-Inter, Cristian Chivu ha parlato ai microfoni di Dazn. Queste le dichiarazioni dell'allenatore nerazzurro: "Abbiamo fatto un primo tempo a ritmi bassi. Nel secondo tempo i primi 20' abbiamo alzato i giri del motore, abbiamo fatto meglio a tratti, qualche occasione come quella di Dimarco. Abbiamo provato in tutti i modi ad aggirare il blocco basso anche cambiando modulo, purtroppo non siamo riusciti a pareggiarla. Pochi incisivi negli ultimi metri? Non vuol dire che abbiamo giocato bene".

MILAN, ITALY - MARCH 08: Francesco Pio Esposito of FC Internazionale, in action, battles for the ball with Koni De Winter of AC Milan during the Serie A match between AC Milan and FC Internazionale at Giuseppe Meazza Stadium on March 08, 2026 in Milan, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Siamo arrivati sul fondo arrampicati senza mai avere una situazione bella. I cross che abbiamo fatto sono sempre stati il tiro a bersaglio per i loro difensori, non siamo mai riusciti ad anticiparli. Nel primo tempo partita sottotono, senza dinamicità. C'è da migliorare e alzare il livello continuando a fare cose buone come quelle fatte finora. Prima partita giocata male? Potevamo e dovevamo fare meglio".

"Oggi i nostri attaccanti sono un po' mancati, però questa non è una scusa. Sono contento di quello che hanno cercato di fare. Poi sono partite dove hanno sempre da migliorare, bello per 2 giovani giocare questo tipo di partita. Dovevamo sfruttare gli episodi che non sono andati a nostro favore. Mano di Ricci? C'è un Var e Avar che hanno fatto un check, non ho niente da dire. Sto pensando alla prestazione, ai miei errori. Abbiamo ancora 10 partite da fare e bisogna marciare e prendersi quanto di buono fatto fino ad ora. Non credo che era la partita dove potevamo togliere delle certezze a questo gruppo. Quanto è importante la prossima partita? Sono sempre 7 punti, bisogna continuare a fare le nostre prestazioni. Non cambiava niente nemmeno se il risultato fosse stato diverso".

