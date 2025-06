Cristian Chivu, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la gara vinta contro il River Plate. Ecco le sue parole: "Io non parlo mai di me ma di noi, della squadra: ha fatto una partita vera, ha voluto passare il turno nonostante le difficoltà del primo tempo in cui abbiamo sofferto la loro intensità. Nel secondo tempo abbiamo trovato le misure giuste e abbiamo mosso la palla più veloce: abbiamo passato il turno, l'obiettivo era questo.