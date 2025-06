Clamorosa decisione di Francesco Acerbi: il difensore dell'Inter ha rifiutato la convocazione in Nazionale!

Alessandro Cosattini Redattore 1 giugno 2025 (modifica il 1 giugno 2025 | 15:41)

Clamorosa decisione di Francesco Acerbi. Il difensore dell'Inter ha rifiutato la convocazione in Nazionale per le gare di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Lo ha annunciato oggi il ct Luciano Spalletti in conferenza stampa: "Acerbi non ha risposto alla convocazione, è una cosa di stamani, prendiamo atto e si va avanti. Una questione fisica? No.

Ha ripensato a quello che è successo attorno a lui. Io lo avevo convocato per questo motivo, avevo detto più volte di stare attento a quello che propone il campionato. Già in precedenza aveva avuto delle perplessità, era stato operato, aveva avuto problemi fisici. Per me Acerbi non è uno che non ha valore, ma bisogna prendere atto di quelle che sono le reazioni e i pensieri di questi calciatori.

E' chiaro che con uno come Acerbi avevo parlato prima, poi ci sono stati messaggi e telefonate. Ma io non voglio pensare niente, io voglio pensare a ciò che devo fare. Lui stamani mi ha detto per messaggio che non partecipa, io ho risposto e poi ci ho parlato per telefono e si va avanti. Ci sono tanti giocatori meritevoli", ha spiegato il ct.