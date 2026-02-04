FC Inter 1908
Cocchi: “Che emozione, indossare maglia Inter un onore! Il gruppo e Chivu voleva…”

Alessandro Cosattini Redattore 

Matteo Cocchi a Inter TV commenta la vittoria per 2-1 dei nerazzurri ai quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino:

“Sono molto soddisfatto di questa vittoria, era molto importante vincere per arrivare in semifinale, anche il mister ci teneva molto. Una squadra molto unita, si lavora uno per l’altro, si corre per il compagno e si cerca sempre di dare il massimo, qualcosa in più, questo mi trasmettono in ogni partita e allenamento.

Integrato in squadra? Terza volta questa, ma la prima dal primo minuto, sono soddisfatto e già da un po’ sono con loro, piano piano mi inserisco in questo bellissimo gruppo. Non ancora l’abitudine, tanta emozione, davanti ai tifosi e con questa maglia è un onore”.

