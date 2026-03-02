Intervistato da TMW, Stefano Colantuono, ex allenatore tra le altre di Torino e Atalanta, ha fatto anche il punto sulla lotta scudetto. Ecco le sue parole:
Intervistato da TMW, Stefano Colantuono, ex allenatore tra le altre di Torino e Atalanta, ha fatto anche il punto sulla lotta scudetto
A chi è più utile questo pareggio (tra Roma e Juventus, ndr)?—
"È un punto che può servire ad entrambe le squadre. Salvo imprevisti clamorosi l'Inter si avvia a vincere il campionato, Roma e Juve devono lottare fino alla fine per le zone nobili della classifica. E il pareggio può essere utile. Tolta l'Inter c'è un mini campionato per le posizioni alte di classifica".
Scudetto: quali i demeriti di Milan e Napoli?—
"Il Napoli è stato falcidiato da dagli infortuni per cui è chiaro che qualcosa per strada gioco forza ha dovuto lasciare. Il Milan ha fatto il suo campionato e direi che che sono più i meriti dell'Inter che ha fatto e sta facendo un campionato molto importante. Quindi più che andare a trovare i demeriti negli altri, andrei a fare grandi complimenti all'Inter e a Chivu".
(Fonte: TMW)
