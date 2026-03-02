Il pensiero del centrocampista nerazzurro all'inizio della settimana che può valere una doppia ipoteca per la squadra

Daniele Vitiello Redattore/inviato 2 marzo 2026 (modifica il 2 marzo 2026 | 12:51)

"Sarebbe fantastico fare il Doblete, faremo di tutto per vincere questi trofei importanti. E' tutto nelle nostre mani". Piotr Zielinski, colonna dell'Inter di Chivu, ha le idee chiare in vista del rush finale: i nerazzurri possono vincere campionato e Coppa Italia rendendo più che una ottima una stagione dove l'unica macchia è rappresentata dall'eliminazione in Champions League: "Calhanoglu? Ha un piede educatissimo, giusto calciasse lui il rigore col Genoa. E' un gesto di squadra. L'eliminazione? I nostri tifosi sono stati fantastici, ci hanno sostenuto e dato una mano anche col Genoa. Eravamo delusi per quanto fatto, ma abbiamo dato una risposta giusta.

Nel mirino c'è il derby di domenica col Milan ma prima Lautaro e compagni devono affrontare il Como nell'andata della semifinale di Coppa Italia che sarà trasmessa martedì su Canale 5 a partire dalle ore 21: "Ha tanta qualità, bisognerà fare attenzione - ha raccontato l'ex Napoli in esclusiva a Sportmediaset -. Mi ha colpito la loro organizzazione, giocano un calcio fantastico, con grandissima qualità e hanno un grande allenatore come Fabregas. Nico Paz? Un fuoriclasse, ha numeri impressionanti quindi bisognerà fare attenzione".

E sul derby: "Maledizione derby dopo la seconda stella? Le ultime partite con i rossoneri non sono andate come volevamo, ma credo che lo scorso novembre meritavamo qualcosa in più. Ci sarà tempo per prepararla dopo il Como, naturalmente vogliamo mostrare la nostra forza. Cosa farei in caso di gol? Non so, l'importante è vincere la partita per i tifosi e per noi stessi".