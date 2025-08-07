Collovati: “Inter, Chivu scelta coraggiosa. Inzaghi in Arabia? l’avrei fatto dopo i 60 anni”

Intervistato dal Giorno, l'ex difensore di Inter e Milan ha parlato della trattativa Lookman e del nuovo tecnico dei nerazzurri

Andrea Della Sala Redattore 7 agosto 2025 (modifica il 7 agosto 2025 | 17:32)

Intervistato dal Giorno, l'ex difensore di Inter e Milan Fulvio Collovati ha parlato della trattativa Lookman e del nuovo tecnico dei nerazzurri

Le va di fare le carte al calcio d'agosto? In copertina c'è l'affaire Lookman.

«L'Inter sta tenendo una posizione corretta ma l'Atalanta è brava a fare muso duro. Basta con questi ricatti dei procuratori e degli stessi giocatori».

Campione del mondo nel 1982, lei ha giocato sia nel Milan che nell'Inter.

«Ricordo la rabbia di entrambi i tifosi al passaggio. Posso dire una cosa a proposito della scelta di Chivu al posto di Inzaghi? Opzione coraggiosa quella interista, vero che il rumeno conosce l'ambiente ma è soltanto al secondo anno di A».

A proposito, e Simone all'Al-Hilal?

«D'accordo i soldi ma l'avrei fatto a 60-65 anni di finire in Ara-bia, lui ne ha solo 49».

Dossier Milan: con Jashari, Ricci e Modric ha messo su una bella mediana.

«Di qualità, vero, ma la garanzia del Milan si chiama Allegri. Manca solo Vlahovic perché Max lo ritiene il centravanti giusto col quale dare fastidio al Napoli per lo scudetto».

In pole parte il Napoli?

«Certo, si sta cementando acquisto dopo acquisto, le altre squadre sono in una situazione di metamorfosi».