"La squadra di Runjaic a me piace: ha individualità di spicco e se la gioca alla pari con chiunque. Non c’è nulla di precluso per l’Udinese. Con 9 gare da giocare tutto può succedere. Con la salvezza conquistata con largo anticipo può andare in campo con la mente più libera, senza ansie e paure, esprimendo al meglio le sue indubbie qualità. Certo, deve evitare scivoloni come quello di cui si è resa protagonista con il Verona”.